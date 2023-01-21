Бывший командующий армии США в Европе напомнил о необходимости поставки Украине ATACMS.

Крым можно освободить от оккупантов до конца лета, если украинская армия получит от стран-партнеров необходимое оружие.

Такое мнение высказал бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес в интервью NV. Он напомнил о необходимости поставки Украине ATACMS. Именно с надеждами, что Украина будет иметь нужные ей дальнобойные ракеты, связаны его ожидания об освобождении Крыма до осени.

"Я думаю, что украинское командование делает очень хорошую работу, я вообще восторгаюсь тем, как они ведут эту военную кампанию, каков их подход основательный и профессиональный. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-то на существенный прорыв, а также, как наращивают ресурсы для весенней военной кампании, потому что для вас важен Крым. Крым — решающая территория для вас", - сказал Ходжес.

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Он убежден, что российская армия уже не способна на прорыв в любом направлении в Украине.

"И сейчас, после месяцев и месяцев боев у Бахмуту, они, кажется, все же принимают это маленький город Соледар, продолжают бои вокруг Бахмута и теряют тысячи людей и не могут отбросить оттуда украинских солдат. Даже если они это сделают, тогда что? Если отойти от эмоциональной составляющей, это не приведет ни к чему важному для российской армии. Они не имеют там подрывных сил, и не видно перспектив для какого-то прорыва, который они бы могли устроить", - сказал он, в частности, по ситуации на востоке.

Ходжес добавил, что сотни тысяч плохо обученных новомобилизованных российских военных надо пока сдерживать в Украине, но это возможно, "выбирая в качестве цели логистику врага, его штабы, ликвидацию техники и складов боеприпасов, дорог". По его словам, украинское командование это понимает.

"Я очень надеюсь, что те технологии, которые в конечном итоге будут поставлять вам США, существенно помогут это делать еще эффективнее. Ваше командование, я думаю, понимает, что сейчас происходит изматывания, и это сумасшедшее использования [россиянами] боеприпасов и оружия - часть этого изматывания. Но я также думаю, что ваши генералы понимают, что при всем этом российская армия сейчас неспособна создать большого порыва где угодно", - сказал Ходжес.

Поэтому, по его словам, главными остаются дисциплина и фокус на главных усилиях, которые наступят позднее весны и приведут к освобождению Крыма.

Освобождение Крыма

В конце ноября 2022-го года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода Крым уже будет освобожден от оккупации россиян.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что освобождение оккупированного Крыма военным путем маловероятно. Польский генерал Вальдемар Скшипчак также убежден, что военным способом вернуть Крым не получится.

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