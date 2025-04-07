Грабский считает решающим тот факт, что РФ не желает присутствия каких-либо международных подразделений других государств в Украине.

Несмотря на все разговоры о вероятном размещении иностранного военного контингента на территории Украины, это невозможно, поскольку против миротворцев выступает Российская Федерация. Такое мнение полковник запаса, участник миротворческих миссий Сергей Грабский озвучил в интервью Украинскому радио.

"Есть вторая сторона конфликта - Российская Федерация, которая не желает присутствия любых международных подразделений других государств на территории Украины. Мы имеем две реальности. В одной реальности США пытаются при любых обстоятельствах прекратить эту войну, а в другой реалии - мы ведем отчаянную борьбу с противником, который хочет нас уничтожить физически", - сказал Грабский.

Комментируя планы союзников по размещению в Украине военного иностранного контингента, эксперт подчеркнул, что пока "никто ничего конкретного сказать не может", потому что не понятны параметры этой операции и ее задачи.

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"Только исходя из этих параметров и задач, можно говорить о численном составе, качественном составе и составе наземного контингента, Военно-воздушных сил или Военно-морских сил стран-участниц. По моему мнению, размещение подразделений западной коалиции допускается только в одном случае, если они будут частью коалиционных сил, которая будет отражать вооруженную агрессию Российской Федерации уже на страны НАТО", - пояснил эксперт.

Он добавил, что категорически отвергает "всякую идею развертывания миротворческой миссии на территории Украины", поскольку имеет опыт миротворческих миссий.

"Миротворческая миссия может быть развернута, если к этому согласию пришли обе стороны конфликта. Российская Федерация даже потенциально не рассматривает развертывание каких-либо подразделений на территории Украины. Нас бы устроила миротворческая миссия на международно установленных границах между Украиной и Российской Федерацией и организация контроля ситуации в украинской Республике Крым. Все остальное - это детали, от которых мы находимся так далеко, как и были 25 февраля 2022 года. Поэтому сейчас говорить об эффективности миссии невозможно", - отметил Грабский.

Миротворцы для Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, обозреватель Bloomberg Марк Чемпион отметил, что проблема размещения миротворцев в Украине - это критический момент для Европы, поскольку встает вопрос, сможет ли она обеспечить это без США. Он выразил несогласие с точкой зрения отставного генерал-лейтенанта США Бена Ходжеса, который считает, что Европа может справиться и без США. Также обозреватель считает, что чем меньше гарантии США, тем дальше от поля боя будут развернуты миротворческие силы, что ставит вопрос об их эффективности.

Недавно президент Финляндии Александр Стубб раскритиковал дискуссии о миротворцах в Украине. "Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украины. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке дня", - сказал Стубб. По его мнению, к этому обсуждению можно вернуться только после того, как на территории Украины прекратятся бои.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что НАТО вряд ли будет принимать непосредственное участие в миротворческой миссии на территории Украины после прекращения огня, ведь это может иметь последствия для обороны территории Альянса в будущем. По его словам, союзники предлагают несколько подходов к развертыванию миротворческих войск в Украине как гарантий безопасности. Впрочем, для реализации одного из них необходимо дождаться прекращения огня или мирного соглашения.

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