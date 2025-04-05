Он считает, что к этому обсуждению можно вернуться только после того, как на территории Украины прекратятся бои.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что сейчас не время обсуждать ввод миротворческих войск в Украину. Об этом он заявил в интервью die Welt. Так, отвечая на вопрос, готова ли Финляндия отправить миротворцев в Украину, он сказал, что эта тема превратилась в "символическую дискуссию, которая отклонилась от курса".

Стубб подчеркнул, что даже если Европа направит в Украину от 20 до 60 тысяч солдат, это не сыграет решающей роли.

"Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украины. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке", - сказал Стубб.

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По его мнению, к этому обсуждению можно вернуться только после того, как на территории Украины прекратятся бои.

Миротворцы в Украине - новости

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс вряд ли будет принимать непосредственное участие в миротворческой миссии на территории Украины после прекращения огня, ведь это может иметь последствия для его обороны территории Альянса в будущем.

В Офисе президента сообщали, что сейчас 10-12 стран выражают готовность присоединиться к формированию военного контингента для Украины.

По словам президента владимира Зеленского, одними из первых в контингент иностранных войск, который планируется развернуть в Украине в случае прекращения войны, войдут военные из Франции.

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