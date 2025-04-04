Также Тимочко подчеркнул важность того, какие именно войска могут быть привлечены.

Если анализировать, какая численность миротворческого контингента должна быть задействована в Украине, надо учитывать ее ротацию - поэтому речь может идти о 120 тысячах иностранных военных. Об этом в эфире телемарафона сказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

По его словам, будет очень хорошо, если "коалиция желающих" превратится из политического проекта в милитаристский - с общими штабами, с совместно внутренней системой управления и тому подобное. За основу они могли бы взять штаб НАТО, который сейчас находится в Европе. Он считает, что объединенные коалиционные силы и войска, которые предоставили бы свои миротворческие силы, сильно упростили бы вопрос поддержки Украины.

Тимочко добавил, что также нужно понимать, в какой срок союзники будут проводить ротации.

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"Если говорим о 20 тысячах военных в Украине, надо понимать: по стандартам НАТО ротации проводятся каждые 3-4 месяца. Следовательно, чтобы обеспечить постоянное присутствие, Европе понадобится минимум 120 тысяч личного состава, который будет меняться, учиться, слаживаться. Это не просто цифра - это о постоянстве, логистике и механизме", - сказал он.

Также эксперт подчеркнул важность того, какие именно войска могут быть потенциально привлечены.

"Если мы говорим об устойчивой цифре какой-то, условно, 20 тысяч личного состава, или полторы тысячи километров, мы должны также говорить, какие это будут роды, виды войск. Да, 20 тысяч условных пилотов операторов противовоздушной обороны - это гигантская цифра, а 20 тысяч пехотинцев - это действительно ни о чем. По большому счету это - 6 бригад", - сказал Тимочко.

В Киеве начались переговоры с Францией и Британией о военном контингенте - что известно

Напомним, сегодня, 4 апреля, в Киеве началась встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по вопросу размещения военного контингента.

Как сообщил источник Общественного в дипломатических кругах, встреча состоится на уровне начальников военных штабов. С французской стороны делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, с британской - адмирал Энтони Радакин, которые проведут ряд встреч с представителями ВСУ. Также на 4 апреля запланирована встреча двух указанных офицеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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