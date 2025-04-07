Он отметил, что без помощи США у Европы мало шансов справиться с размещением миротворцев в Украине. Журналист задался вопросом о том, какой толк будет с европейской одной или двух бригад, находящихся, скажем, во Львове.

Грань между сдерживанием и приглашением к нападению может быть тонкой. Поскольку Франция и Великобритания объединяют коалицию желающих развернуть миротворческие силы в Украине, им нужно убедиться, что они не окажутся по ту сторону этой грани.

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион в своей колонке отметил, что это критический момент для Европы, поскольку возникает вопрос, сможет ли она обеспечить размещение миротворцев в Украине без США.

Обозреватель отметил, что не согласен с точкой зрения отставного генерал-лейтенанта США Бена Ходжеса, которій считает, что Европа может справиться и без США. "Я не могу поверить, что у вас нет такой возможности в Европе, плюс Канада, плюс Норвегия и другие", - привел слова Ходжеса журналист.

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Кроме того, Чемпион упомянул об отчете, опубликованном Международным институтом стратегических исследований, в котором делается попытка сопоставить ограниченные возможности и резервы Европы с различными гипотетическими размерами миротворческих сил для Украины. "Статья восхитительно клиническая, но вы не можете не читать между строк, что этот проект сталкивается с дилеммой: то, что Европа может сделать, не будет эффективным, а если это эффективно, Европа, вероятно, не сможет это сделать", - акцентировал обозреватель.

Дуглас Барри, старший научный сотрудник IISS по военной аэрокосмической технике, говорит так: "С небольшими силами, скажем, 10 тыс., есть опасения, что вы можете просто пригласить Россию испытать их. С большими силами, скажем, 60-100 тыс., вы должны иметь больший сдерживающий эффект, но вы, вероятно, не сможете поддерживать его долго. Москва просто сидит сложа руки и ждет вас", - сказал Барри на пресс-конференции по отчету.

Обозреватель отметил, что европейская "коалиция желающих" рассматривает промежуточные силы численностью 25 тыс. человек, но и это может не сдержать российское нападение или не быть устойчивым без помощи США в области разведки, наблюдения и рекогносцировки, боевой инженерии и подавления вражеской ПВО.

Обозреватель считает, что чем меньше гарантии США, тем дальше от поля боя будут развернуты миротворческие силы, что поднимает вопрос об их эффективности. Он задался вопросом о том, скакой цели послужат европейская бригада или две, находясь, скажем, во Львове, который ближе к Берлину, чем к линии фронта на Донбассе.

Джек Уотлинг, старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований Великобритании, считает, что Европе и вовсе не стоит пытаться. Он упомянул о 70 тыс. солдат, которых РФ освободила из Курской области, а это больше, чем может выставить вся британская армия.

Вдобавок ко всему, российская военная промышленность работает сверхурочно. "Нет никаких оснований полагать, что она внезапно остановится в случае прекращения огня. Маловероятно, что Путин внезапно отступит и снова станет любезным с Европой", - подчеркнул Чемпион.

Он отметил, что цель российского диктатора по-прежнему заключается в том, чтобы нарушить обязательство коллективной обороны по ст. 5 НАТО.

Миротворцы в Украине: что известно

27 марта стало известно, что во Франции рассматривается вариант развертывания миротворческих сил в центральной части Украины. Они могут быть сосредоточены по реке Днепр.

А 2 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не собирается отправлять в Украину миротворцев, поскольку это может использовать российская пропаганда.

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