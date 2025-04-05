Миротворцы в Украине: Рютте ответил, возможно ли участие НАТО

Такое участие будет означать, что это будет влиять на территорию Альянса в целом, отметил генсек.

НАТО вряд ли будет принимать непосредственное участие в миротворческой миссии на территории Украины после прекращения огня, ведь это может иметь последствия для обороны территории Альянса в будущем.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью NV 4 апреля. Он назвал "сложным вопросом" возможное участие войск НАТО в миротворческой миссии в Украине и выразил мнение, что это "маловероятно".

"Вероятно, это не будет участие НАТО как такового. Это маловероятно. Но это могут быть союзники НАТО, которые будут привлечены. А это всегда означает, что это будет влиять на территорию НАТО", - отметил Рютте.

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По его словам, союзники предлагают несколько подходов к развертыванию миротворческих войск в Украине как гарантий безопасности. Впрочем, для реализации одного из них необходимо дождаться прекращения огня или мирного соглашения.

"У нас есть французы и британцы, которые вместе с Коалицией желающих ищут пути предоставления гарантий безопасности. У нас есть предложения от итальянцев, которые идут в несколько ином направлении, но с той же целью. Я думаю, что лучше всего - дождаться момента, когда будет заключен мир. Тем временем нужно продолжать думать и развивать все эти разнообразные идеи", - добавил Рютте.

Миротворцы в Украине - главные новости

Коалиция желающих, которую возглавили Великобритания и Франция, это неформальное объединение государств, готовых принять участие в международной миссии на территории Украины.

В Офисе президента сообщали, что сейчас 10-12 стран выражают готовность присоединиться к формированию военного контингента для Украины.

Напомним, Россия выступает категорически против размещения иностранных войск в Украине. В Москве заявили, что будут воспринимать их привлечение как вмешательство.

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