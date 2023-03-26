Будапешт сравнил переговоры по Украине со своими историческими травмами.

Венгрия настаивает на прекращении огня и начале мирных переговоров по Украине, но это не значит, что Будапешт согласен оставить за Россией захваченные украинские территории. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству AP.

"Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво", – заявил он.

По словам Сийярто, границы Украины и России после завершения мирных переговоров и окончания войны "совсем не обязательно" будут проходить там, где проходит сегодня линия фронта.

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"Мы знаем это и из нашей собственной истории... Прекращение огня должно наступить сейчас", – подчеркнул министр.

Следует отметить, что по итогам обеих мировых войн Венгрия каждый раз теряла большую часть своих территорий именно по итогам мирных переговоров.

Перспективы мирных переговоров с Россией

Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, пока та не выведет свои войска с украинской территории. В начале октября Зеленский издал указ, запрещающий переговоры, пока у власти в РФ находится Путин.

Столь категоричную позицию украинский президент объяснил тем, что Путин попытается использовать переговорный процесс для того, чтобы выиграть время для укрепления на захваченных территориях и подготовки новой фазы войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц достаточно наглядно объяснил, почему сейчас переговоры с Россией не имеют смысла. По его словам, сегодня Путин готов обсуждать лишь то, как ему все должны подчиниться.

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