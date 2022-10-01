Решение про отказ от переговоров с Россией, пока при власти находится Владимир Путин, было единогласно принято на заседании СНБО. С текущим президентом "нелюдем" не о чем говорить.
Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.
"Никаких переговоров с Путиным после того, что произошло 30 сентября, Украина вести не будет. Точка. Мы будем вести переговоры только с другим президентом Российской Федерации. С этим нелюдем не о чем вообще разговаривать", — заявил Данилов.
Видео дня
Судьба переговоров с Россией: секретарь СНБО Алексей Данилов о принятом решении
Украина отказалась вести переговоры с Путиным: что известно
- После заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении дипломатических бесед с Россией, пока у власти находится Владимир Путин: "Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно".
- Примерно в то же время Путин призвал Украину сесть за стол переговоров. Президент России также заявил, что результаты фейковых "референдумов" обсуждаться не будут.
- По мнению военного эксперта Олега Жданова, глава Кремля мог бы считать начало переговоров своей победой. Однако военно-политическое руководство Украины четко указало на единственный путь окончания войны – поражение России.