Алексей Данилов считает, что с текущим президентом России не о чем разговаривать".

Решение про отказ от переговоров с Россией, пока при власти находится Владимир Путин, было единогласно принято на заседании СНБО. С текущим президентом "нелюдем" не о чем говорить.

Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Никаких переговоров с Путиным после того, что произошло 30 сентября, Украина вести не будет. Точка. Мы будем вести переговоры только с другим президентом Российской Федерации. С этим нелюдем не о чем вообще разговаривать", — заявил Данилов.

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Украина отказалась вести переговоры с Путиным: что известно

После заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении дипломатических бесед с Россией, пока у власти находится Владимир Путин: "Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно".

Примерно в то же время Путин призвал Украину сесть за стол переговоров. Президент России также заявил, что результаты фейковых "референдумов" обсуждаться не будут.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, глава Кремля мог бы считать начало переговоров своей победой. Однако военно-политическое руководство Украины четко указало на единственный путь окончания войны – поражение России.

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