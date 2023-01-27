Украинский президент напомнил, что переговорный процесс с Россией топтался на месте 8 лет.

Владимир Путин использует переговорный процесс, чтобы выиграть время для восстановления сил и нового нападения. Поэтому говорить с ним бессмысленно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Зеленский подчеркнул, что Путину не нужны реальные мирные переговоры. Их он использует, чтобы потянуть время.

"Годы до большой войны он просто морочил голову, они ему не нужны. РФ говорит о переговорах только в тот момент, когда ей необходима перегруппировка или когда они несут большие потери", — заявил президент.

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По его мнению, возобновить диалог с Россией можно будет лишь после того, как российские войска покинут территорию Украины, признают свои ошибки, а власть в самой России поменяется.

"Если у него нет цели для мира, то зачем с ним говорить?" — вопрошает Зеленский.

Переговоры с Россией – последние новости

Президент Зеленский неоднократно заявлял, что с действующим руководством России вести переговоры бессмысленно. Недавно он даже усомнился, что Путин всё еще является тем, кто принимает решения в России.

В самой России заявляют, что переговоры невозможны якобы лишь потому, что от них отказывается Украина. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, возможность переговоров якобы запрещена законами Украины.

При этом некоторые иностранные лидеры всё еще верят в возможность того, что война в Украине может быть закончена просто путем мирных переговоров. В частности постоянно призывает к переговорам турецкий президент Эрдоган.

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