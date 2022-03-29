Россия заминировала Черное море, в чем безосновательно обвинила Украину.

Минобороны Турции заявило об обнаружении и нейтрализации уже второй за последние дни морской мины в акватории Черного моря.

Как сообщило Минобороны страны в своем Twitter, на этот раз мина была обнаружена в море у населенного пункта Игнеада вблизи границы с Болгарией.

В зону, где обнаружили мину, направили группу морских спецназовцев, отмечало турецкое агентство "Анадолу".

Кроме того, дрейфующую морскую мину обнаружили у побережья Румынии. ВМС Румынии заявили, что экипаж тральщика "Вицеадмирал Константин Белеску" выполнил интервенционную миссию по нейтрализации морской мины.

Водолазная группа определила тип мины и установила порядок уничтожения. Мину решили взорвать на расстоянии.

Напомним, 26 марта минобороны страны уже сообщало о нейтрализации объекта, похожего на мину, в Босфорском проливе. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, "в результате экспертизы было установлено, что это была мина старого образца".

Анкара провела консультации с украинской и российской сторонами для осуществления "координации по этому вопросу", сообщили в минобороны Турции.

Ранее Турция предупредила международная автоматизированная система оповещения NAVTEX об опасности от морских мин, которые были оторваны от якорей у берегов Украины и отнесены штормом в открытое море. Обычно современные морские мины оборудованы системами, которые делают невозможным их детонацию в случае отсоединения от якоря. Впрочем, как сообщали турецкие СМИ, мины старого образца не имеют такой системы защиты.

По информации СМИ, Россия разместила около 450 мин в Черном море. Кремль безосновательно обвинил в этом Украину, мол, это наши моряки разместили мины.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Управление навигации, Гидрографии и океанографии ВМС Турции предупредило о возможном дрейфе мин Черном море, в частности вблизи Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

Перед этим стало известно, что Россия могла заминировать рекомендуемые пути в Черном море от Босфора до Одессы. Украинские эксперты узнали, что морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждения об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, которые дрейфуют в Черном море".

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