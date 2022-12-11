Отмечается, что это уже четвертая морская мина, которую уничтожили румынские военные

Одна из морских мин, которыми Российская Федерация наводнила Черное море, добралась до берегов Румынии. 10 декабря румынские военно-морские силы ликвидировали опасный предмет.

По данным Reuters, турецкий грузовой корабль предупредил ВМС Румынии о мине, которая дрейфовала в 4,6 километрах к северу от порта Констанца.

При этом сообщается, что это уже четвертая мина, которую уничтожили румынские военные с марта. При этом всего с полномасштабного вторжения России в Украине соседи по Черному морю уже ликвидировали около 40 российских мин.

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Мины в Черном море - что известно

Российская Федерация выпустила в Черное море множество морских мин, которые срывает с якоря во время шторма и они дрейфуют, угрожая международной безопасности.

Так, в конце марта Турция обнаруженилаа и уничтожила две мины в Черном моря. 15 мая в Одесской области уничтожили еще две мины, которые вынесло во время шторма. Кроме того, во время шторма в начале лета с якоря сорвало еще две российские мины.

В свою очередь украинские военные постоянно предупреждают о высокой минной опасности во время шторма, ведь мины выбрасывает на берег.

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