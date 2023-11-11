Журналисты выяснили причину смерти скандального оккупанта-коммуниста.

Потери России возросли - РФ осталась без скандального "шишки"-коммуниста.

О незаурядной потере противника сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который известен под позывным "Штирлиц". По его данным, "минусован" мобизованный Савва Михайлов - первый секретарь Якутского городского комитета Коммунистической партии Российской Федерации, член Бюро республиканского комитета КПРФ и заместитель главы Государственного комитета по занятости Якутии.

По сведениям росСМИ, коммуниста "добровольно" мобилизовали в 2022 году и отправили воевать против украинцев, а в октябре текущего года он прибыл с передовой в Санкт-Петербург на экстренное лечение. 8 ноября стало известно, что он "минусовался" якобы в результате скоротечной тяжелой болезни.

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Стоит отметить, что российские потери в ходе полномасштабной войны против Украины колоссальные. Общие потери врага на 11 ноября 2023 года составляют приблизительно 310 тыс. 650 захватчиков.

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СМИ писали, что Савва Михайлов ушел на войну против украинцев в октябре 2022 года. Позже - в январе, появилась информация, что он объявился в одной из гостиниц Москвы и влип в секс-скандал.

Журналисты узнали, что "шишку"-коммуниста обвинили в изнасиловании 26-летнего эмигранта из Южной Кореи. По сведениям СМИ, Михайлов заманил парня к себе в номер, а потом над ним надругался. Сам оккупант назвал обвинения "страшной клеветой".

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