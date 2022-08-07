ВСУ "минуснули" еще 300 оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной / фото t.me/landforcesofukraine

Генштаб раскрыл новые потери РФ в Украине. Украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков-1805 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 958 (+3) ед,
  • РСЗО - 260 (+0) ед,
  • средства ПВО - 132 (+5) ед,
  • самолетов-223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6),
  • крылатые ракеты - 182 (+0),
  • корабли / катера-15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед,
  • специальная техника-86 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ формирует новые добробаты. Агрессор ищет желающих умереть в Украине и пытается избежать открытой мобилизации. 

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