Генштаб раскрыл новые потери РФ в Украине. Украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов.
Об этом Генштаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 42200 (+300) человек ликвидировано,
- танков-1805 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 958 (+3) ед,
- РСЗО - 260 (+0) ед,
- средства ПВО - 132 (+5) ед,
- самолетов-223 (+0) ед,
- вертолетов – 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6),
- крылатые ракеты - 182 (+0),
- корабли / катера-15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед,
- специальная техника-86 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ формирует новые добробаты. Агрессор ищет желающих умереть в Украине и пытается избежать открытой мобилизации.