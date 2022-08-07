Враг вел интенсивную воздушную разведку.

Враг пытается удержать занятые позиции на Южнобугском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии соприкосновения и в глубине обороны, пытается удержать занятые позиции. Наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артаково. Вел интенсивную воздушную разведку БпЛА", - говорится в сообщении.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

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По состоянию на 7 августа враг получил отпор украинских воинов на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переїзне, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Званівка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудар у спорного.

На Авдеевском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Павловка, Пески, Шевченко, Александрополь и Нью-Йорк. Наносили авиационные удары возле Никольского, Каменки, Авдеевки, Владимировки и Марьинки.

Противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутівка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка, Новополь, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времевка, Орехов, Железнодорожное, Степногорск, Темирівка, Волшебное. Вражеская авиация действовала неподалеку Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.

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