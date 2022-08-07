Новых оккупантов заманивают в добровольческие батальоны обещаниями о больших зарплатах.

Россия пытается усилить боевую мощь без открытой мобилизации. Для этого агрессор формирует новые добровольческие батальоны и ищет новых желающих умереть на войне в Украине. Добровольцев начали набирать еще в трех регионах РФ.

Об этом сообщается в новом отчете от экспертов американского Института изучения войны (ISW).

Так, существующие российские воинские части и Росгвардия продолжают набор добровольцев, пытаясь усилить существующие воинские части. Ранее оккупанты искали желающих умереть в Украине среди жителей Кавказского региона. За участие в полномасштабной войне РФ обещала им от 45 до 50 тысяч рублей (примерно 27-30 тысяч гривень). В Дагестане искали специалистов по взрывчатым веществам, в Ставрополе и Красноярском крае на порталах по трудоустройству ищут операторов БПЛА с "выездом в командировки".

"Такие кампании по вербовке указывают на то, что российские лидеры стремятся использовать различные службы безопасности, чтобы привлечь больше добровольцев", - считают эксперты.

Специалисты ISW также установили, в каких еще регионах РФ набирают персонал для добровольческих батальонов для участия в российском вторжении в Украину. В Ханты-Мансийском округе, Воронежской и Смоленской областях ищут добровольцев и предлагают им единовременные выплаты в размере от 100 до 250 тысяч рублей ( примерно 80-150 тысяч гривень).

"27 июля официальные лица Смоленской области создали Telegram-канал добровольческого батальона "Феникс" и объявили о наборе мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в регионе на минимальный шестимесячный срок служб. Ханты-Мансийский округ объявил о формировании двух неназванных добровольческих батальонов, также требующих минимального срока действия контракта в шесть месяцев", - сообщили эксперты ISW и добавили, что также РФ ищет добровольцев в Воронежской области.

Ранее УНИАН уже сообщал, что основатель ЧВК "Вагнер" лично вербует заключенных.

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