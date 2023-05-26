Там отметили, что ВСУ хватит четыре эскадрильи современных военных самолетов.

Для освобождения Украины от российских оккупантов ВСУ нужно четыре эскадрильи современных истребителей.

Об этом речь идет в сообщении Минобороны. "4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) как раз то, что нужно для освобождения нашей страны от агрессора", - говорится в сообщении.

F-16 для Украины

Разговоры о предоставлении Украине современных истребителей F-16 велись уже давно. Но согласия не было от ключевого партнера Украины - США. Однако на днях американский президент Джо Байден разрешил подготовку украинских пилотов летать на этих самолетах. Это предусматривает и дальнейшее предоставление ВСУ этих истребителей.

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24 мая в Пентагоне заявили, что обучение украинских летчиков и передача Украине истребителей рассчитаны на среднесрочные и долгосрочные перспективы.

Как отметил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, самолеты не причастны к достижениям краткосрочных целей в борьбе с российскими оккуантами.

При этом информация по F-16 пока не раскрывается, известно лишь, что США вместе с союзниками примут участие в обучении пилотов из Украины.

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