Эксперт рассказал о передаче Украине дальнобойных ракет.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, могут ли американские истребители F-16 достать до зоны пусков ракет российскими самолетами.

"Не только F-16. Нам должны передать ракеты, которые имеют дальность применения 150-200 километров, и мы сможем доставать до районов пусков вот этих планирующих бомб, которые Россия пускает недалеко от нашей границы", - отметил он.

При этом эксперт добавил, что, к сожалению, еще нет такого вооружения класса "воздух-воздух", которое доставало бы на тысячу километров, чтобы поражать российские стратегические истребители над Каспийским морем.

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"В акватории Черного моря можем достать, но наши истребители тогда должны выйти в международное воздушное пространство, и там должен состояться воздушный бой. Вдоль границы можем достать то, что подлетает близко к границе. А с дальних рубежей, к сожалению, такого вида вооружения нет", - сказал Жданов.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Напомним, в Пентагоне заявили, что истребители F-16 не будут актуальными для будущего контрнаступления ВСУ.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что предоставление Украине самолетов F-16 в ближайшее время не имеет смысла.

Тем временем еще одна страна присоединится к "коалиции F-16" для Украины. Норвегия поддержит усилия по обучению украинских пилотов полетам на американских истребителях.