Эксперт выразил уверенность, что ВСУ передадут современные модификации истребителя.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что Украина получит 40-60 боевых самолетов, и, скорее всего, это будут американские истребители F-16.

"Это самый распространенный самолет. Он в самом массовом производстве по количеству выпущенных машин и имеющихся на вооружении… В ближайшее время США и союзники определятся, кто сколько F-16 нам дадут. Скорее всего, будет точно так же, как с танками: с миру по нитке, голому – рубашка, - отметил эксперт. - Вот эти 50-60 машин или 40-50 машин, которые мы ожидаем, видимо, соберут из разных стран. Так мы получим свой комплект. Кто-то один не будет нести такую большую нагрузку".

При этом Жданов выразил уверенность, что Украине передадут современные модификации истребителя:

"Я понимаю, сейчас скептики скажут: вам дадут старье, металлолом. Ниф*га, господа хорошие. Нам дадут самые последние модификации. Потому что никто на Западе, и тем более США не хотят облажаться в плане поставок некачественного вооружения, чтобы оно привело к поражению нашей армии. Это в первую очередь будет поражение американского оружия. Как с Patriot. Говорили, что дадут старье, а дали самые современные комплексы версии PAC-3, в противоракетном варианте".

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Напомним, 21 мая американский лидер Джо Байден на личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил ему о планах США начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16.

Зеленский выразил уверенность в том, что Украина получит боевые самолеты от стран-партнеров. Президент уточнил, что пока неизвестно, о каком именно количестве может идти речь.