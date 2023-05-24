Суммарный эффект зависит от очень многих факторов, в частности от количества самолетов, их версии, комплектации, способности и т.д., а также, от того, какое вооружение будет с ними поставляться.

Истребители F-16 значительно бы помогли украинским военным в обороне Бахмута и последующем контрнаступлении.

"На самом деле, вот глядя с моего уровня компетенции, например, чисто с тактического уровня, то F-16 является грандиозно эффективным для подобных операций для подобных условий. То есть он значительно помог бы, как и для обороны Бахмута, так и для дальнейшего контрнаступления", - заявил украинский пилот с позывным "Джус" в интервью Украинской службе "Голоса Америки".

По словам пилота, с помощью истребителей ВСУ смогли бы выполнять много задач. В то же время, он отметил, что конечно, суммарный эффект зависит от очень многих факторов: количества самих самолетов, какую именно версию самолетов будет передано, комплектации, способности, оборудования, радаров, других систем прицеливания.

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"И самое главное - это то, какое вооружение будет с ними поставляться. То есть это все очень большое уравнение, которое имеет очень много переменных и, конечно, эффект от того очень сильно зависит. Поскольку если ты получаешь, допустим, минимальное количество этих самолетов и ну, как всегда в авиации в любой стране, не только в Украине, а абсолютно везде так: какое-то определенное количество самолетов будет проходить обслуживание, определенное количество самолетов будет неисправным, и только какое-то там ограниченное количество будет рабочим", - пояснил пилот.

Он добавил, что с минимальным пакетом достичь грандиозных результатов невозможно.

"Если эта поставка будет предусматривать действительно серьезное количество самолетов, с запасом, скажем, на то, что определенное количество будет неисправным, а определенное будет обслуживаться и так далее, то конечно, это будет давать тактическую свободу и можно будет выполнять сразу все эти задачи. Или, по крайней мере определенное количество из них одновременно, и таким образом не давать покоя российским вооруженным силам, причем как пехоте, так и их военно-космическим силам. И вот все должно работать вместе", - отметил военный.

То есть, как продолжил "Джус", лишь зная, что именно мы получим, в каком количестве, в какой комплектации можно будет понимать, какой это даст эффект.

"Но, грубо говоря, даже минимальная поставка сделала бы очень многое. Она сохранила бы сотни жизней наших воинов, сотни жизней наших гражданских. То есть все же с тактической точки зрения, я считаю, что это бы дало грандиозный эффект. Но политика есть политика. Там немножко другие мерки, поэтому мы не можем, скажем, тактический уровень со стратегическим уровнем (сравнивать). Это очень редко бывает, чтобы полностью совпадали видения. Но в любом случае мы благодарны, что процесс запущен и от украинского народа, конечно, большая благодарность за это", - отметил украинский пилот.

Поставки истребителей Украине

Как сообщал УНИАН, многочисленные эксперты и военные подтверждают, что без воздушной поддержки идти в контрнаступление Украине будет очень трудно.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине самолетов F-16 станет лучшая инвестиция этого десятилетия в безопасность Европейского континента.

Также он подчеркнул, что предоставление Украине F-16 и интеграция противовоздушной и противоракетной обороны Украины и соседних стран ЕС завершит формирование инфраструктуры мирного европейского неба.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для эффективного контрнаступления нужны истребители.

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