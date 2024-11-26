Также эксперт прокомментировал удар ATACMS по аэродромам в Курской области.

В начале Курской операции одной из целей было заставить россиян не перебрасывать большое количество войск на другие участки фронта, в частности в Запорожскую область. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"В начале было так, а дальше воевали, чтобы воевать. Замысел этой Курской операции был несколько шире. Но удалось ли его реализовать - это другой вопрос. Сейчас Путин бросил все возможные силы и средства для того, чтобы вытеснить наших военных из Курской области. И очевидно, что это будет до инаугурации Трампа", - сказал Жирохов.

Также он прокомментировал удары Сил обороны Украины ракетами ATACMS по аэродромам "Курск-Восточный" и "Халино", во время которого, в частности, был поражен российский комплекс ПВО С-400.

Видео дня

"Аэродром "Халино" - один из основных, с которых Россия запускает Шахеды. Все это аэродромы, если и не используются на постоянной основе, но они используются как аэродромы подскока. Россияне перебросили свою авиацию дальше. Но для того, чтобы они действовали более эффективно, они время от времени базируются на таких аэродромах. С-400 - это уже не первая уничтоженная со времен полномасштабного вторжения. И каждый С-400 - это уникальный комплекс, на производство которого уходит до 9 месяцев", - добавил Жирохов.

Ситуация в Курской области

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что для Путина крайне важно как можно быстрее вытеснить Силы обороны Украины из Курской области. В частности Зеленский рассказал о перехваченных разговорах российских военных, в которых они говорят, что "вся судьба СВО" держится на Курской операции.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наносить удары вглубь территории РФ. В частности накануне в сети появилось видео ударов по двум системам ПВО С-400 на аэродроме "Курск-Восточный", которые пытались отразить эту атаку.

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