Россияне понесли потери в Курской области, сообщили в Силах специальных операций.

Украинские воины в Курской области России осуществили блестящую операцию против российских оккупантов.

Операцию осуществили бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. О ней ССО сообщили в своем канале в Telegram и показали видео, на котором запечатлен "экшн в голливудском стиле".

"Операторы 73 морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции противника в Курской области", - говорится в сообщении.

По сведениям ССО, в результате операции ликвидированы два военных РФ.

На видео можно увидеть вот что:

Обстрелы, бросание гранат и ликвидированных противников.

Продолжается курская операция 2024 - вот что сообщалось

Украинские воины в начале августа зашли на территории Курской области России и смогли взять под контроль десятки населенных пунктов. Украинская сторона создала на Курщине военную комендатуру, ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прогнозировал, что российское военное командование армии планирует вытеснить защитников Украины с Курщины до 20 января, а уже к 25 февраля хочет создать плацдарм на территории Сумщины.

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