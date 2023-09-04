Судя по спутниковым снимкам, россияне обкладывают шинами крыло и центральную часть самолета.

На аэродроме "Энгельс" Саратовской области россияне защищают турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами.

В сети появились спутниковые снимки стратегических бомбардировщиков Ту-95, накрытых автомобильными шинами. Таким образом россияне хотят защитить бомбардировщики от атак украинских дронов-камикадзе.

Судя по спутниковым снимкам, россияне обкладывают шинами крыло и центральную часть самолета.

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"Неизвестно, будет ли такая защита эффективной, учитывая легковоспламеняемость шин и сложность их тушения", - отмечается в публикации "Милитарный".

Украина атакует дронами российские аэродромы

Напомним, в декабре прошлого года на российских аэродромах "Энгельс", "Дягилево" и еще одному в Курской области раздались взрывы.

Также украинские БПЛА атаковали военные аэродромы РФ в Крыму - в Новофедоровке и Ивановке. Самолеты с этого аэродрома использовались, в частности, для атак на южные области Украины.

А в ночь на 30 августа военный аэродром в Пскове атаковали беспилотные летательные аппараты, вспыхнул масштабный пожар.

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