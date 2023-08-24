Два самолета этого типа были полностью уничтожены, а еще два - повреждены.

У россиян остались единицы бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3, с помощью которых они бьют по Украине, сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью проекта "Радио Свобода" "Крым.Реалии".

По его словам, в воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов.

"Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 - и минус два еще тех, которые на ремонте будут находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают", - сказал Буданов.

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Последние операции против российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 позволили существенно сократить возможность ударов по территории Украины ракетами Х-22, отметил Буданов.

Он рассказал, что во время операций на российских военных аэродромах "Сольцы" (Нижегородская область) и "Шайковка" (Калужская область) два самолета были полностью уничтожены, еще два - повреждены. По словам Буданова, ГУР "хорошо известны люди, которые это выполнили". Он уточнил, что эти люди "с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи".

"Те два [самолета], что поражены, будут со временем отремонтированы, это тоже надо понимать", - отметил руководитель разведки.

Атаки на российские аэродромы - это надо знать

Ранее российские аэродромы "Сольцы" и "Шайковка" атаковали квадрокоптеры, запущенные с территории самой России. По некоторым данным, в результате этих атак были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, а еще два самолета-незначительно повреждены.

По данным руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, на российских аэродромах "Сольцы" и "Шайковка" базируются самолеты типа Ту-22М (сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик), которые Россия не производит. Потому уничтожение или повреждение этих самолетов-значительная потеря для противника. По словам Мусиенко, на аэродроме "Шайковка" находилось примерно 10 бортов, которые, скорее всего, сейчас россияне передислоцируют.

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