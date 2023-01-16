В областном центре продолжают разбирать завалы многоэтажки, в которую попала ракета РФ.

В Днепре число жертв ракетного удара россиян по жилому дому возросло до 36.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что в Днепре продолжают разбирать завалы многоэтажки, в которую попала российская ракета, об этом сообщает Нацполиция в Telegram.

"По состоянию на 10:30 погибли 36 человек (из них - два ребенка); травмированы 75 человек (из них - 15 детей); спасены 39 человек (из них - 6 детей)", - говорится в сообщении.

Видео дня

Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Удар по Днепру - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживает более 1,1 тыс. людей. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Российские военные ударили по жилому дому ракетой Х-22. Эту ракету спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: