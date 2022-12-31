За минувшие сутки защитники Украины ликвидировали примерно 710 россиян.

Уже почти 106 тысяч российских оккупантов не встретят Новый год. В Генштабе Вооруженных Сил Украины раскрыли новые потери РФ и сообщили, сколько рашистов и живой техники "минуснулись" за прошедшие сутки.

С 24.02 по 31.12 враг потерял 105 тысяч 960 оккупантов (+710 за вчера). Кроме этого, ВСУ "покрошили" немало техники врага, говорится в новом сводке.

Россияне потеряли:

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танков - 3029 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 6075 (+16) ед,

артиллерийских систем - 2016 (+6) ед,

РСЗО - 423 (+0) ед,

средств ПВО - 213 (+1) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 269 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1746 (+6),

крылатых ракет - 711 (+0),

кораблей / катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4707 (+24) ед,

специальной техники - 180 (+0).

Война в Украине: новые провалы РФ

Ранее в ВСУ заявили, что под Бахмутом враг несет большие потери. Отмечается, что динамика больших потерь заставляет врага постоянно обновлять свои силы. Помимо этого, Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе. В целом украинские войска держат позиции.

В ГУР с помощью анекдота объяснили скверное положение рашистов. Россия испытывает дефицит ракет, но все равно пытается делать вид, будто у них много запасов. Сегодня в Генштабе также сообщили, что украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 15 населенных пунктов на Донбассе.

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