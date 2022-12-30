Он поблагодарил украинских военнослужащих, которые это обеспечивают.

Президент Украины Владимир Зеленский по ситуации на Донбассе отмечает, что в целом украинские войска держат позиции, сказал он в своем видеообращении.

"Провел очередное заседание Ставки (верховного главнокомандующего - УНИАН). Ключевое - Донецкая, Луганская область, наш Донбасс, где идут самые жестокие бои. Бахмут, Соледар, Кременная. В целом держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил украинских военнослужащих, которые это обеспечивают.

Видео дня

"Обсудили ситуацию на юге, на нашей границе, поставки оружия, дальнейшее усиление ПВО", - рассказал президент.

Бои на востоке - актуальное

Продолжаются интенсивные штурмы россиян в Донецкой области. Под Бахмутом, по словам представителя Восточной группировки ВСУ, россияне изменили тактику наступления - теперь идут к позициям защитников малыми группами и пытаются вступить в ближний бой. Но несмотря на все попытки им это не удается.

По словам президента Владимира Зеленского, враг не отказался от идеи захвата Донбасса и ставит себе задачу сделать это под Новый год.

Ранее УНИАН делал репортаж из прифронтового Бахмута.

Ежедневно ВСУ сдерживают до 20 атак противника под Бахмутом, заявили в Генштабе.

Отдельно Институт изучения войны замечал боеприпасный "голод" у "вагнеровцев" и их истощение. Вероятно, уже вскоре наемники Пригожина потребуют "оперативнную паузу".

В то же время враг стягивает силы и в Луганскую область, где в последние дни в ВСУ наметился определенный прогресс.

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