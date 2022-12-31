Кроме того, вблизи Полог и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение врага 29 декабря в районе Федоровки на Херсонщине, там было ликвидировано около 200 оккупантов. Кроме этого, стало известно о новых ударах по рашистам.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года. Так, в районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области, ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется", - говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6: 00.

Кроме того, вблизи Полог и Великой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожено 5 единиц военной техники различного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

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"За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов. Сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", - говорится в сводке.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 5 складов боеприпасов, а также 2 радиолокационные станции захватчиков.

Потери РФ в Украине

Ранее УНИАН уже сообщал, что снайпер ВСУ уничтожил оккупанта и установил мировой рекорд. Он ликвидировал врага с расстояния 2710 метров. Выстрел подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. На фоне поражений РФ больница в Беловодске на Луганщине переполнена ранеными российскими оккупантами.

Генштаб также сообщил, что украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 15 населенных пунктов на Донбассе. Враг неудачно пытается проводить наступление в Луганской и Донецкой областях.

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