Оккупанты корректируют свою тактику, пытаясь давить на Бахмут с нескольких сторон.

Российские захватчики изменили тактику на Бахмутском направлении. Теперь они пытаются взять Бахмут, который уже несколько месяцев героически защищают украинские воины, в полукольцо.

Как рассказал в эфире Апостроф TV боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко, россияне поняли, что "каждый день класть 500 чмобиков возле Бахмута и не получать ничего – просто бессмысленно".

"Даже уже Пригожин признает, что город стал крепостью, брать которую проблематично и дорого. У них заканчиваются ресурсы, видимо, поток профессиональных головорезов для "Вагнера" стал иссякать, поэтому орки корректируют свою тактику, пытаясь давить на Бахмут с юга и севера", – объяснил военный.

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Он подчеркнул, что смысла в таких маневрах врага особо нет. Однако Шойгу и Пригожину надо показать хоть какой-то результат. Лысенко отметил, что они уже давно думают не о Бахмуте, а мысленно делят территорию "после Путина".

По словам бойца, каждый более-менее влиятельный игрок в РФ имеет свою личную армию, которую нужно вооружать и обеспечивать.

"И здесь на первый план выходит проблема дефицита и нехватки снарядов. Отсюда и растут "ноги" у сообщений о том, что Шойгу с Герасимовым, чтобы утопить Пригожина, просто жалеют для "Вагнера" снаряды, чтобы головорезы "повара" еще быстрее выдохлись и окончательно сели в лужу", – резюмировал Лысенко.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области в пределах ее административной границы. В частности, россияне ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Военный обозреватель и бывший спикер Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки Донецкой области ситуация остается сложной. Российские оккупационные войска постоянно привлекают новые ресурсы, чтобы продавить украинскую оборону.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление России. Он отметил бойцов, которые героически держат оборону и противостоят атакам врага на Бахмутском направлении.

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