Российский захватчик отметил, что россияне выносят из домов украинцев все ценные вещи с надеждой вывезти их в РФ.

Российский оккупант рассказал родным, что в Украине захватчики занимаются мародерством. Отдельно он похвалил украинское мороженое.

Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре.

"Там реально п*зда. Все таскают: ноутбуки, телевизор из домов... Все выносят, дебилы еб*ные", - рассказал оккупант.

Награбленное захватчики складывают в машины с надеждой вывезти в РФ. Воруют даже шины из припаркованных автомобилей мирного населения.

Оккупант рассказал жене, что его угостили "ох*енным" мороженым из украинского магазина, который разграбили оккупанты. Захватчика также удивили низкие цены на пищевые продукты в Украине. Похоже, его собеседница тоже была удивлена.

В то же время женщина отметила, что "украинцы не рады видеть россиян". Оккупант отмечает, что сам не понимает смысла этой войны.

"Ладно, если бы мы на своей земле воевали... А тут, нах*й, для чего воюем? Х*й его знает", - говорит оккупант.

В то же время россиянка рассказала оккупанту о новых реалиях РФ.

Жена оккупанта: У нас не будут Английскую премьер-лигу показывать.

Оккупант: По телевизору, да?

Жена оккупанта: Да... Нигде. Википедию хотят заблокировать, потому что она пишет о нас плохо.

Оккупант: Короче, п*здец, да?

Жена оккупанта: Полный! Стоило ли оно того? Я уже за свою жизнь переживаю. Я просыпаюсь уже, словно сама на войне побывала. Насмотрюсь этих кадров, что украинцы публикуют: мертвых, разорванных... Спать не могу.

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