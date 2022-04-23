Дети мечтают о том, чтобы безопасно выбраться из комбината.

В Мариуполе на территории завода "Азовсталь" нашли свое пристанище около 1000 мирных жителей города. Пережить эти непростые времена войны им помогают бойцы батальона "Азов".

Украинские защитники принесли детишкам, которые вынуждены сидеть в подвалах предприятия более месяца, вкусности и пообщались как с малышами, так и с их матерями. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Азова".

Одна из матерей рассказывает, что находится в подвале "Азовстали" со 2 марта. На предприятии работает ее муж. Поэтому она взяла маленькую дочь с собой, чтобы уберечь ее жизнь от русских захватчиков.

"Очень хотим домой. А дома, судя по всему, нет", – говорит она.

Также женщина добавила, что надеется на гуманитарный коридор, ведь запасы еды уже заканчиваются.

Другая женщина рассказывает, что провела в подвалах завода более 50 дней. Она тоже родственница одного из сотрудников предприятия.

"Здесь, нам показалось, было безопаснее всего на тот момент, когда мы сюда попали. Был обстрел, и наши дома были уже непригодны к жизни. Поэтому мы решили переместиться сюда. И с 25 февраля мы здесь (на "Азовстали" – ред.) постоянно", – добавила она.

Женщина со слезами на глазах просит обеспечить возможность выехать на мирную территорию Украины. Она подчеркивает, что в ловушке находятся не только женщины, но и дети. Причем, некоторые из них - совсем младенцы.

Сами же дети рассказывают, что уже больше месяца не видели солнца, не видели неба. И они мечтают о том, чтобы безопасно выбраться из комбината.

"Хотим вернуться домой, хотим вернуться живыми, увидеть своих родных, скучаем очень сильно", - говорят дети.

Отметим, бойцы "Азова" вместе с другими формированиями ВСУ продолжают героически сдерживать оккупантов в заблокированном Мариуполе.

Украинская сторона делает все возможное для того, чтобы эвакуировать людей из "Азовстали". В то же время оккупанты постоянно срывают гуманитарные коридоры и обстреливают колонны.

Как рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, рашисты специально не выпускают гражданских, которые находятся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Таким способом враг создает дополнительное давление на защитников города с целью заставить их сдаться.

Сейчас на территории завода в Мариуполе находится около тысячи гражданских. Россияне открыли коридор для сдачи в плен украинских военных. Но как отметила Верещук, он Украине не нужен, поскольку защитники города не собираются складывать оружие.

На сегодня, 23 апреля, объявлена новая попытка эвакуировать жителей блокадного Мариуполя.

Блокада Мариуполя: что известно

С первых дней вторжения Мариуполь является самой горячей точкой в Украине. В городе разрушено 90% всех зданий. Бои не прекращаются. Город постоянно бомбят. В Мариуполь невозможно доставить ни еду, ни медикаменты. Город находится в блокаде.

В последнее время в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору. Часть города уже находится под контролем россиян.

Российские пропагандисты не устают подчеркивать, что мирных жителей на "Азовстали" нет. Мол, там только "база украинских военных" да и все.

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