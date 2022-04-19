Там скрываются от российских обстрелов около тысячи местных жителей.

В Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотичное нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района, по линии от бульвара Меотиды", - рассказал он.

По словам Андрющенко, 18 апреля оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону, чтобы они забрали вещи из домов.

"С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "приманки" для украинских снайперов", - отметил советник мэра.

Как писал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что на заводе "Азовсталь" скрываются от российских обстрелов около тысячи местных жителей.

"Рашисти заявляют о планах штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, где скрываются не менее 1000 мирных граждан. По информации украинских защитников города, в помещениях и подвалах завода остаются горожане, которые не желают выходить, поскольку их дома разрушены и они не хотят быть отправленными в фильтрационные лагеря и РФ. Среди них - женщины, дети и старики", - сообщала она.

Руководитель патрульной полиции города Мариуполь Михаил Вершинин подтвердил, что на территории завода "Азовсталь" действительно находится большое количество гражданских, в том числе женщины, дети.

По данным мэрии Мариуполь, сейчас известно о четырех фильтрационных лагерях в черте города, в которых держат граждан перед депортацией в РФ. В частности, там находятся более 20 тысяч человек. В соседнем селе Безымянное также есть лагерь, в котором от 5-7 тысяч граждан.

В целом, по данным городского головы Вадима Бойченко, в Мариуполе сейчас находится 100 тысяч жителей, еще 50 тысяч гражданских лиц ждут помощи и эвакуацию в селах на окраинах города.

Подозреваемый в государственной измене нардеп от ОПЗЖ, которого недавно поймала СБУ, Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимира Зеленского и своего кума - президента РФ Владимира Путина.

Медведчук попросил президентов обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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