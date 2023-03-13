Утром в городе была слышна перестрелка.

Ночью в Мариупольском районе вдоль Азовского моря раздались три громких взрыва. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Ночью три громких взрыва в Мариупольском районе вдоль Азовского моря по линии Мелекино - Б.Коса - Ялта - Урзуф. В 12:30 по Киеву в Мариуполе прогремел взрыв и жители Кальмиусского района (с. Каменск) почувствовали взрывную волну", - отметил он.

Кроме того, добавил Андрющенко, утром, в 06:40, в районе ул. Тополиная (Кальмиусский район) и Новоселовки была слышна перестрелка из стрелкового оружия.

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"Разминирование системами ПВО сверхзвуковых падающих кранов в Мариуполе продолжается на системной основе. Русня, как дела?" - написал советник мэра.

Ситуация в Мариуполе-последние данные

В последнее время в Мариуполе, который оккупанты считали своим тылом, стали раздаваться взрывы. Так, ночью 22 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов. Сообщалось, что, вероятно, есть попадания в местах скопления сил российских оккупантов.

А несколько дней назад в Мангуше Мариупольского района произошел "хлопок", результате которой ликвидировано 20 оккупантов.

Вчера стало известно, что в Мариуполе заработало украинское радио. Найти его можно поиском по частотам.

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