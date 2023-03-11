Еще 7 противников получили ранения.

ВСУ ударили по российским оккупантам в Мангуше Мариупольского района. В результате прицельной атаки удалось ликвидировать 20 противников, а еще 7 получили ранения разной степени тяжести.

Такой информацией поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он написал: "Ночью, около 01:00 по Киеву, "бавовна" продолжилась в Мариупольском районе. Теперь — в Мангуше. Немного "кары небесной" пришло в размещение оккупантов. На данный момент установлены результаты: около 20 "хороших русских", около 7 еще решают, то ли они будут "хорошие", то ли демобилизация по состоянию здоровья".

Информация об уничтоженной технике не поступала. Официальные комментарии от ВСУ насчет взрыва в расположении оккупантов тоже пока отсутствуют.

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Взрывы в Мариуполе: что известно

Удары по оккупантам в городе начались во второй половине февраля. Только 22 февраля было зафиксировано 11 взрывов. "Бавовна" происходила в местах дислоцирования рашистов.

Как сообщили в британской разведке, удары по врагу в Мариуполе встревожили в Россию. Город находится на дистанции более 80 километров от фронта. Это означает, что у ВСУ появились средства поражения большей дистанции.

После взрывов рашисты начали отключать мобильную сеть, когда через город двигались колонны РФ в направлении фронта.

В марте "бавовна" в Мариуполе продолжилась, например, на этой неделе прогремело 20 взрывов в Кальмиусском районе.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что на фоне ударов город перестал быть безопасным для оккупантов. Они немного отошли и перегруппировались.

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