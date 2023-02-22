Петр Андрющенко отметил, что есть подтвержденный "прилет" в порту.

Новые взрывы прогремели во временно оккупированном Мариуполе утром в среду, 22 февраля. Российские оккупанты запустили оповещение о воздушной тревоге перед "хлопком".

"В Мариуполе включили сирены и (прогремел - УНИАН) мощный взрыв. Снова работает ПВО оккупантов? Что-то случилось?", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Чуть позже в городе прогремел еще один взрыв, а затем целая серия взрывов в районе дачных поселков перед Талаковской. По его словам, одна "бавовна" произошла в порту на 18 причале, третий склад.

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"Еще один взрыв. Хорошо. Ощущение, что все наработки мариупольского сопротивления накрывают одним махом. Мариуполь. Держись. Скоро. Скоро мы вернемся", - написал Андрющенко.

Адская ночь в Мариуполе - что известно

В ночь на 22 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремело 12 взрывов. В результате поражен склад боеприпасов оккупантов в аэропорту и места базирования россиян в Кальмиусскому районе.

Оккупанты после первых взрывов подняли в небо самолеты. Позже в центре города и в районе Правого берега исчезли свет и связь, а отсутствие связи зафиксировали и на Левобережье от "Азовстали" до рынка "Солнечный".

Также ночью в Мариуполе раздавались пулеметные очереди, звуки запусков сигнальных ракет и передвижения техники.

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