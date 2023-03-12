Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области заработало украинское радио.
"В Мариуполе заработало украинское радио. Простым поиском по частотам", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Андрющенко призвал украинцев передавать информацию об этом близким, находящимся в городе.
"Теперь Украина еще ближе", - подчеркнул советник мэра.
Что происходит в Мариуполе
Российские оккупантии больше не чувствуют себя в безопасности в оккупированном Мариуполе. ВСУ ежедневно напоминают им, что они близко. Во второй половине февраля в Мариуполе начались регулярные взрывы. Только 22 февраля было зафиксировано 11 взрывов. "Бавовна" происходила в местах дислоцирования рашистов.
Британская разведка подтвердила, что удары по Мариуполю встревожили в Россию. Город находится на дистанции более 80 километров от фронта. Это означает, что у ВСУ появились средства поражения большей дистанции.
На фоне "хлопка" оккупанты начали отключать мобильную сеть, когда через город двигались колонны РФ в направлении фронта. В марте взрывы продолжились.