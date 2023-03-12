Его можно найти поиском по частотам.

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области заработало украинское радио.

"В Мариуполе заработало украинское радио. Простым поиском по частотам", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко призвал украинцев передавать информацию об этом близким, находящимся в городе.

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"Теперь Украина еще ближе", - подчеркнул советник мэра.

Что происходит в Мариуполе

Российские оккупантии больше не чувствуют себя в безопасности в оккупированном Мариуполе. ВСУ ежедневно напоминают им, что они близко. Во второй половине февраля в Мариуполе начались регулярные взрывы. Только 22 февраля было зафиксировано 11 взрывов. "Бавовна" происходила в местах дислоцирования рашистов.

Британская разведка подтвердила, что удары по Мариуполю встревожили в Россию. Город находится на дистанции более 80 километров от фронта. Это означает, что у ВСУ появились средства поражения большей дистанции.

На фоне "хлопка" оккупанты начали отключать мобильную сеть, когда через город двигались колонны РФ в направлении фронта. В марте взрывы продолжились.

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