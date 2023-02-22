По данным горсовета, взрывы прогремели в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича.

Вечером в среду, 22 февраля 2023 года, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области второй раз за день раздались взрывы.

"Мариуполь. Слышны взрывы в Кальмиусском районе", – сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что известно о двух взрывах. Первый произошел в 22:51, а второй – в 22:53 в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича соответственно.

Видео дня

"Надеемся, что наши защитники продолжают бить по позициям российских оккупантов", – добавили в горсовете.

Взрывы в Мариуполе

В ночь на 22 февраля во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе Донецкой области прогремели 11 взрывов. Сообщалось, что, вероятно, есть попадания в местах скопления сил российских оккупантов.

Позже советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что взрывов было 12. Есть подтверждение о поражении склада боеприпасов в аэропорту и места базирования врага в Кальмиусскому районе.

Новые взрывы прогремели во временно оккупированном городе утром в среду, 22 февраля. Российские оккупанты запустили оповещение о воздушной тревоге перед "бавовной".

Вас также могут заинтересовать новости: