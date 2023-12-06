Он отметил, что российские захватчики пришли к решению, что надо выходить на административные границы Донетчины и Луганщины.

Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, почему в последнее время российские оккупанты кроме Авдеевки, сосредоточили свои усилия на городе Марьинка Донецкой области, который фактически полностью разрушен.

В эфире общенационального информационного телемарафона он отметил, что в стратегическом смысле логика действий российских оккупантов вполне понятна - они решили, что надо выходить на административные границы Донетчины и Луганщины.

"Стратегической цели ликвидировать украинскую государственность не достигли, поэтому надо постигать задачи минимум. Кстати, казус белли, то есть повод к войне (со стороны РФ - УНИАН), как раз и был признание ЛНР и ДНР независимыми республиками, а затем включение их в состав Российской Федерации. Абсолютно все логично с их стороны. Марьинка, Авдеевка, Бахмут - это стратегические ворота к административным границам Донецкой и Луганской областей. Царь отдал приказ брать любой ценой, поэтому будут делать все возможное, чтобы это произошло. Произойдет ли, покажет время", - акцентировал Черник.

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Он добавил, что для российских захватчиков не имеет значения полностью разрушенный город Марьинка или нет. "Важно достичь политического смысла этой войны, именно в этом понимании, выйти на административные границы. А это опорный пункт, который укреплялся более девяти лет. Он довольно прочно укреплен с нашей стороны. Берут его, то дальше будет соответственно цель выхода уже на упомянутые границы областей", - пояснил Черник.

Военный аналитик напомнил, что страна-агрессор включила оккупированные украинские территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей "в свою федерацию по конституции". Поэтому, несмотря на коварство планов российских захватчиков, логика в их действиях есть.

"Если переставить себя на их место, то это абсолютно логичная для них задача. Максимум не реализован. Украина удержалась. А минимум они должны реализовывать. По их логике исторической ретроспективы - достигаем и замораживаем, потому что именно так они мыслят. Условно говоря, предположим, что они вышли на административные границы всех четырех областей. А потом заявляют на весь мир, что закончили свою специальную операцию. И это украинцы не хотят заканчивать войну", - сказал Черник.

Он добавил, что при таком сценарии развития событий, к сожалению, в мире могут найти политические силы и лидеры государств, даже на Западе, которые скажут "это такая политическая реальность и надо с этим считаться, искать какую-то формулу приостановления войны". "Именно так они (россияне - УНИАН) считают, потому что в части времени у них есть бесконечный ресурс, в отличие от нас", - отметил Черник.

Ситуация на фронте: последние новости

Вчера в Генштабе сообщали, что за последние сутки оккупационные войска оказывали давление на Силы обороны почти на всех направлениях фронта, но украинские защитники продолжают их сдерживать и бить в ответ.

Британская разведка считает, что эти операции РФ против Марьинки являются частью осеннего наступления оккупантов с целью расширения контроля над остальной частью Донецкой области.

Справка. Казус белли - формальный повод для развязывания войны одним государством против другого. Этот термин с 20-го века приобрел особенно широкое использование в международном праве, в связи с необходимостью легитимизации колониальных и империалистических войн. На практике, государства чаще всего его использовали для сокрытия истинных целей и причин войны.

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