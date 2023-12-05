До российского вторжения в Украину в этом городе проживали 9 тыс. человек.

Российские оккупанты в последнее время медленно продвигаются сквозь руины города Марьинка Донецкой области.

На это обратили внимание аналитики разведки Великобритании. Аналитики подчеркнули, что нынешние российские операции против Марьинки являются частью осеннего наступления, целью которого является расширение контроля над оставшейся частью Донецкой области

В связи с этим в разведке отметили, что россияне в настоящее время контролируют большую часть городской застройки, а под контролем ВСУ остаются небольшие территории на западной окраине Марьинки.

Видео дня

В британской разведке напомнили, что Марьинка была прифронтовым городом с 2014 года, и до российского вторжения в Украину в нем проживало 9 тыс. человек. Однако сейчас, отметили в разведке,город разрушен полностью, о чем свидетельствуют кадры съемки с дронов.

Ситуация в районе Марьинки

В последнее время российские оккупанты сосредоточили свои атаки на Авдеевке и Марьинке, которые расположены вблизи оккупированного Донецка. Ввиду того, что Марьинка фактически полностью разрушена, украинские защитники ведут оборону из руин домов. "Враг достаточно сильно активизировался на этом направлении, постоянно проводя штурмы позиций Сил обороны. Украинские бойцы героически сдерживают штурмы, безупречно выполняя задачи", – рассказал о ситуации лейтенант ВСУ, боец "Легиона Свободы" Игорь Скляр.

Вас также могут заинтересовать новости: