Больше всего атак провели российские захватчики на двух направлениях - Марьинском и Авдеевском

За прошедшие сутки оккупанты продолжают давить на Силы обороны Украины почти на всех направлениях фронта, За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, больше всего атак провели российские захватчики на двух направлениях - Марьинском и Авдеевском. В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку, стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 18 атак.

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На Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отразили 11 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 11 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении Генштаба.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силы обороны отбили все атаки врага, который пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.

"В то же время, на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - сообщает Генштаб.

На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун отметил, что на фронте продолжаются активные пехотные атаки оккупантов. Только за минувшие сутки войска РФ потеряли еще несколько сотен солдат.

В то же время, как сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин, российские оккупанты перешли к более активнымнаступательным действям на востоке Украины, они накопили силы и вряд ли остановятся. По словам Жорина, обострения следует ожидать на Авдеевском, Купянском и на Бахмутском направлениях.

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