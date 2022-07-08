Оккупанты вывозят из пустых квартир жителей Северодонецка не только бытовую технику, но и мебель.
Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Ежедневно в Национальную полицию поступают по полсотни заявлений относительно разрушенного жилья на Луганщине. Переселенцы узнают о том, что возвращаться некуда, от соседей, которых депортировали россияне, или от тех, кто ранее выехал на оккупированную территорию, а сейчас отправились в родные города и села", - отметил он.
Гайдай добавил, что Северодонецку разрушено или повреждено около 80% жилых домов.
По его словам, некоторые люди пытаются вернуться за вещами, но все чаще встречаются случаи, что, заплатив большую сумму нелегальному перевозчику, находят уцелевшую, но пустую квартиру.
"Войдя в город, русские сначала депортировали часть местного населения, взяли ключи, а потом начали грабить все подряд. Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике", - сообщил Гайдай.
По словам Гайдая, оккупанты назначили в городе дежурного "коменданта", уже третьего, но имущество северодончан продолжает исчезать.
Напомним, российские оккупанты пытаются подменить местную власть в Северодонецке. Они пытаются провести перепись населения, которое осталось, в том числе и детей.