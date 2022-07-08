Зайдя в город, захватчики сначала депортировали часть местного населения, забрали ключи от домов и начали грабить.

Оккупанты вывозят из пустых квартир жителей Северодонецка не только бытовую технику, но и мебель.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ежедневно в Национальную полицию поступают по полсотни заявлений относительно разрушенного жилья на Луганщине. Переселенцы узнают о том, что возвращаться некуда, от соседей, которых депортировали россияне, или от тех, кто ранее выехал на оккупированную территорию, а сейчас отправились в родные города и села", - отметил он.

Гайдай добавил, что Северодонецку разрушено или повреждено около 80% жилых домов.

По его словам, некоторые люди пытаются вернуться за вещами, но все чаще встречаются случаи, что, заплатив большую сумму нелегальному перевозчику, находят уцелевшую, но пустую квартиру.

"Войдя в город, русские сначала депортировали часть местного населения, взяли ключи, а потом начали грабить все подряд. Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике", - сообщил Гайдай.

По словам Гайдая, оккупанты назначили в городе дежурного "коменданта", уже третьего, но имущество северодончан продолжает исчезать.

Напомним, российские оккупанты пытаются подменить местную власть в Северодонецке. Они пытаются провести перепись населения, которое осталось, в том числе и детей.

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