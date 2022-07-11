По его словам, армия страны-оккупанта еще нигде не имела таких весомых потерь, как на Луганщине.

Российские оккупанты применяют авиацию на Луганщине, но не продвигаются, теряя очередные склады с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, российская армия на протяжении многих десятилетий нигде не испытывала таких весомых потерь, как на Луганщине.

"В них есть все и в достаточном количестве. Но наши бойцы наносят русским численные потери, многие враги возвращаются домой и "умирают от естественных причин". "Вторая армия мира" несколько раз бежала из Белогоровки, не знала что делать под Золотаревкой. В бой уже брошены упорные "ждуны" из Рубежного и Северодонецка. Они уничтожают села области, где возможно живут их родственники. Но это то, чего они хотели, к сожалению", - отметил Гайдай.

По его данным, в ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей.

Оккупанты применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться с Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной.

Кроме потерь среди личного состава, у россиян появились значительные проблемы с логистикой. Массово горят склады боеприпасов.

"Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее-из Луганска. Поставки боекомплектов на позиции в них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян многовато", - отметил Гайдай.

Ранее Гайдай сообщал, что оккупанты застряли в районе Белогоровки и не могут продолжать наступление.

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