Это также серьезный имиджевый удар по путинскому режиму.

Воздушные силы ВСУ первыми в истории уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управление в связке с Ил-22.

Об этом заявил спикер ВС ВСУ в интервью Центру противодействия дезинформации, комментируя успешную операцию украинских военных по сбитию а-50 14 января. По его словам, лучшей рекламы западного оружия не найти.

"Уничтожение А-50 еще и в придачу с Ил-22, который в связке работает - это впервые в истории такой самолет был уничтожен. Западный мир аплодирует", - подчеркнул Игнат.

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Он также отметил, что подобная операция - это серьезный имиджевый удар по режиму президента РФ Владимира Путина.

"Воздушные силы мечтали такой самолет уничтожить. Вы не представляете, какая радость была тех, кто это сделал, какая радость была на командном пункте. Это действительно вдохновляет. Жирная цель, она была уничтожена", - подытожил спикер.

Уничтожение А-50 - что известно

14 января, появилась официальная информация, что сбит российский самолет А-50 над Азовским морем, а позже стало известно, что также серьезно поврежден Ил-22.

По данным ГУР, на сегодня в России не более 10 самолетов типа А-50 и она больше не может их производить.

Майор запаса ВСУ Алексей гетман заявил, что уничтожение российского самолета-разведчика А-50 окажет значительное влияние на предстоящие атаки русских, спутав им все планы.

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