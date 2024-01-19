В России остались единицы самолетов А-50, Новые она не производит.

На сегодня в России не более 10 самолетов типа А-50 и она больше не может их производить. Об этом сказал спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

После ликвидации над Азовским морем российского самолета А-50 и серьезного повреждения Ил-22 Юсов сообщил, что в России есть определенный запас самолетов А-50.

"Меньше десятка, но еще есть", - сказал он.

В то же время он добавил, что Россия сегодня потеряла возможность производить самолеты типа А-50. "Это большая потеря, если говорить о сумме средств, но кроме этого это то, что они не могут вернуть на поле боя", - заявил он.

Юсов отметил, что российские власти пытаются замалчивать эти потери.

"Реакцию можно сравнить в определенной степени с реакцией на уничтожение крейсера "Москва". Потому, что это также знаковые события и действия украинских Сил безопасности и обороны очень успешны. То есть да - отрицание, замалчивание и потом признание", - добавил он

Юсов отмечает, что для поврежденного самолета Ил-22 лучшее место было бы в Музее украинской победы. "Думаю, что очень долго не увидим его в восстановленном состоянии",- добавил он.

При этом он отмечает, что самолеты такого типа на предыдущие позиции возвращаться не будут "из боязни продолжения точных действий украинских сил безопасности и обороны, Воздушных сил".

В РФ отставку получили несколько высших офицеров

18 января представитель пресс-службы Главного управления разведки обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что в России уже отстранили от исполнения обязанностей нескольких высших офицеров.

Там расследуют уничтожение над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 14 января.

Он отметил, что также россияне проводят несколько внутренних расследований инцидента.

Юсов предположил, что найдут в России козла отпущения и накажут.

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