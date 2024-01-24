Александр Коваленко отметил, что фактически сегодня у РФ осталось четыре самолета.

После ликвидации самолета-разведчика А-50 у Российской Федерации их осталось меньше, чем считается. Фактически таких самолетов лишь четыре, но они не смогут дежурить в режиме, который был до того.

"Сейчас у россиян уже нет семи А-50. Один из них находится на модернизации уже достаточно давно, а два других нуждаются в ремонте. Последние разы, когда происходили регулярные дежурства в воздушном пространстве, то фиксировалось именно дежурство 5 самолетов А-50. Фактически сегодня у них осталось четыре самолета и они не смогут дежурить в режиме, который был до того", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью 24 Каналу.

По его словам, Силы обороны Украины могут сбить еще один такой борт, потому что россияне все равно будут вынуждены поднимать эти самолеты для дежурства, ведь без них они не смогут вести разведку в украинском воздушном пространстве.

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При этом он предположил, чем могли сбить российский А-50

"Если говорить о каждой из версий, то, действительно, версия с С-200 вполне возможна. Там даже есть модификации, которые имеют расстояние больше, чем 200 километров. Но есть нюанс, который не позволяет мне полностью согласиться именно с версией С-200. Дело в том, что мы недавно переделали эти ракеты для использования по поверхности. К сожалению, их эффективность против эшелонированной ПВО россиян ниже, чем у дозвуковых крылатых ракет Storm Shadow, SCALP-EG и других средств поражения", - объяснил эксперт.

По его словам, С-200 - это не настолько уникальная ракета с какой-то феноменальную скорость или функциями, как Storm Shadow и SCALP-EG, которые могут противодействовать помехам РЭБ, поэтому вражеская ПВО может их перехватывать.

"С-200 - это также большая "бандура", которую видят и могут перехватить. Российская ПВО с этим справляется. Поэтому версия, что С-200 сбила А-50 - теоретически возможна, но у меня есть сомнения, что это было именно С-200. Если мы говорим о Patriot PAC-2, то официально в открытых источниках их максимальная дальность поражения - 160 километров. Из этого возникает вопрос. Допустим, А-50 еще как-то могли сбить, рискуя тем, что сама установка располагалась возле линии боестолкновения, потому что это достаточно экстремальные расстояния", - подытожил Коваленко.

Ликвидация А-50 - главные новости

Информация о ликвидации российского самолета-разведчика А-50 появилась 14 января. Этот факт подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также он отметил, что воздушные силы нанесли удар по вражескому борту Ил-22.

Впоследствии российские СМИ заявили, что ликвидирована целая группа оккупантов. Упоминалось уничтожение полковника, подполковника и двух майоров. Официально в России экипаж А-50 считается пропавшим без вести.

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