Без воздушной разведки россиянам сложнее организовывать массированные ракетные атаки.

Уничтожение российского самолета-разведчика А-50 окажет значительное влияние на будущие атаки россиян, спутав им все планы. Подробнее об этом "24 каналу" рассказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман

Он пояснил, что для того, чтобы подготовить массированный удар, нужна серьезная подготовка - привлечь различные подразделения, зарядить самолеты, выдать полетное задание. Также желательно это согласовать с военно-морским флотом для того, чтобы был одновременный запуск "Калибров", Х-101, Х-555. Также это должно согласовываться с запуском "Шахедов", чтобы они были в необходимой точке, когда должна прилететь ракета.

"Конечно, без воздушной разведки, без таких самолетов (А-50) – россияне могут это сделать, но это крайне трудно. Мы точно спутали им карты. Я уверен, что будет определенная задержка в следующем массированном обстреле", - отметил эксперт.

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В то же время он указал, что такая задержка атак может иметь и негативные последствия.

"С другой стороны, эта задержка приведет к тому, что они будут использовать больше ракет, чем во время предыдущих атак. Россияне производят ракеты. За месяц могут изготовить до сотни-около 70-80 ракет. Но во время паузы между этими ударами они накапливают ракеты", - рассказал эксперт.

Уничтожение А-50 - что известно

Как сообщал УНИАН, информация о ликвидации российского самолета-разведчика А-50 появилась 14 января. Утром следующего дня этот факт официально подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также он отметил, что воздушные силы нанесли удар по вражескому борту Ил-22. Украина не называла оружие, которым нанесла удары по самолетам.

Впоследствии российские средства массовой информации информировали, что была ликвидирована целая группа оккупантов. Упоминалось уничтожение полковника, подполковника и двух майоров. Официально в России экипаж А-50 считается пропавшим без вести.

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