Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность Воздушным силам за прекрасно спланированную операцию.

Украинские воины уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А - 50 и воздушный пункт управления противника - борт Ил-22.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. "Воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22", - заявил он.

Залужный выразил благодарность Воздушным силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

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Продолжается война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, потери врага на 15 января в Украине возросли - на Авдеевском направлении ССО (это Силы специальных операций Вооруженных сил Украины) ликвидировали группу российских оккупантов. Операторы ССО открыли по оккупантам огонь из миномета. В результате огневого поражения трое оккупантов уничтожены, еще двое - получили ранения.

За прошедшие сутки, 14 января, на фронте между украинскими воинами и российскими оккупантами произошло 94 боевых столкновения. В Генштабе ВСУ отметили, что на Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага, который не прекращает пытаться окружить Авдеевку. На этом направлении отражено 11 атак со стороны противника.

Россия на украинской земле уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 15 января 2024 года составляют примерно 370 тысяч 980 оккупантов.

Потери российских оккупантов на Таврическом направлении за прошедшие сутки составили 485 человек и 44 единицы военной техники. В частности, шесть ББМ, три артсистемы, 23 БПЛА. Уничтожен вражеский пункт управления БПЛА.

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