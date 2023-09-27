Это может подорвать способность оккупационных сил эффективно продолжать войну.

Ликвидация российских командиров украинскими военными является частью более масштабного плана командования ВСУ.

Как заявил научный стипендиат программы трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики Федерико Борсари изданию Newsweek, командиры имеют мотивацию, цель и направление, а их уничтожение может подорвать способность оккупационных сил эффективно продолжать войну.

"Это часть более широкой стратегии по разрушению сети командования и контроля противника с конечной целью значительного снижения способности российских сил планировать и проводить скоординированные операции", — сказал Борсари.

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Украинский экс-военный Виктор Коваленко пояснил, что для вражеской армии каждая потеря высокопоставленного офицера создает временный локализованный хаос. В частности, из-за того, что их подразделения не обучены и даже не имеют права маневрировать автономно.

Генерал-лейтенант в отставке армии США Бен Ходжес также убежден, что удары по высшим военачальникам существенно затрудняют действия армии РФ в войне.

"Это замедляет способность россиян реагировать и предвидеть. Это мешает их планированию, потому что теперь им нужно реконструировать, перестраивать или искать новое место", — добавил Ходжес.

Уничтожение российских офицеров

В августе офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан заявил, что потери России в рядах офицеров во время войны в Украине выросли - ликвидированы подполковник, капитан и три лейтенанта.

Как ранее сообщал УНИАН, после поражения штаба ЧФ РФ было ликвидировано 34 офицера.

СМИ сообщали, что во время удара ВСУ по штабу 7-й дивизии ВДВ России под Херсоном погибло много офицеров.

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