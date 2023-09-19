Информацию о поражении передового штаба подтверждают несколько источников.

Во вторник, 19 сентября, ВСУ нанесли удар по штабу 7-й дивизии ВДВ России под Херсоном. Предварительно, от прицельного попадания по командно-полевому пункту погибло много офицеров, сообщает близкий к одной из "башен Кремля" телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

"Точное число жертв тщательно скрывается. В момент обстрела у десантников проходило ежедневное планирование", – говорится в сообщении.

Данную информацию каналу сообщили два источника. Сам факт прилета изданию подтвердил и председатель организации ветеранов этой дивизии Евгений Ханин.

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Отмечается, что накануне стало известно о гибели бывшего заместителя командира 7-й дивизии ВДВ полковника Андрея Кондрашкина. А в самом начале полномасштабного вторжения – в феврале 2022-го – погиб командир дивизии Андрей Суховецкий, который попал под минометный удар.

Российские потери на фронте – последние новости

Как писал УНИАН, в своей вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил об успешном поражении сразу трех пунктов управления вражеской армии на фронте. Однако в сводке нет подробностей по этим ударам, поэтому не ясно, идет ли речь об ударе по штабу 7-й дивизии ВДВ РФ.

Также Стратком ВСУ ранее сообщил, что этим утром Вооруженные силы Украины нанесли удары по штабу российских оккупантов во временно захваченном Россией Мелитополе. Но это Запорожская область, а не Херсонская. Также неизвестно, какому подразделению принадлежал этот штаб.

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