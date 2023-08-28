В частности, отправился на удобрение подполковник СОБР (запаса), участвовавший в штурме Бахмута.

Потери России в рядах офицеров во время войны в Украине возросли - ликвидированы подполковник, капитан и три лейтенанта.

Как сообщает в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывним "Штирлиц", в частности, отправился на удобрение подполковник СОБР (запаса), участвовавший в штурме Бахмута.

"Успешно демобилизированы … подполковник… Роман Бочаров, капитан Александр Лебедев, лейтенант Юрий Помещиков, лейтенант Дмитрий Ходачков, младший лейтенант Андрей Фоос", - пишет Штирлиц.

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По информации из российских тг-каналов, Бочаров участвовал в штурме Бахмута в составе ЧВК Вагнер.

Потери оккупантов - последние новости

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 490 российских захватчиков, доведя общую цифру потерь оккупантов до 261 тыс. 310.

Генштаб сообщил, что за сутки на фронте произошло 34 боестолкновения, оккупанты пытались наступать на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Марьинском, но получили отпор от ВСУ.

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