В частности, "демобилизирован" вражеский капитан, сообщил защитник Украины.

Потери России в рядах офицеров во время войны в Украине возросли - ликвидированы еще два врага со звездочками.

Был успешно отправлен в "дембель", в частности, полковник из 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты, поделился в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывним "Штирлиц".

"…успешно демобилизированы: …полковник Евгений Тихно; … капитан Дмитрий Луценко", - поделился воин.

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Война в Украине продолжается - что сегодня нужно знать

Утром 16 июля Генштаб ВСУ сообщил, что наши защитники и защитники продолжают контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях и закрепляются на тех рубежах, которых достигли.

Россияне же сосредоточили главные усилия на том, чтобы пытаться двигаться вперед на Лиманском, Купянском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутскому направлениях, там было почти 40 боевых столкновений.

РФ на украинской территории несет коллосальные потери. Общие потери врага на 16 июля 2023 составляют приблизительно 237 680 противников.

Стоит отметить, что 11 июля возле Бердянска Запорожская область украинские воины ударили по штабу российских оккупантов, в результате ударов были уничтожены несколько офицеров противника, в том числе генерал-лейтенант Олег Цоков.

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